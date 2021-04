Robaron una moto frente a una casa

El dueño la dejó sin medidas de seguridad y ladrones se la llevaron en plena tarde.

En la tarde del martes un hombre denunció que le robaron su motocicleta del frente de su vivienda en Eguinoa al 400.

El sujeto relató a la policía que dejó estacionad en la vereda su moto Gilera 200 c.c sin candado y luego de una hora salió y el vehículo ya no estaba. Hizo al denuncia en la policía y manifestó que no sospecha de nadie en particular

El martes a las 18 un hombre denunció que el 15 de abril regresó a su casa de B° Norte luego de trabajar y notó que ladrones le robaron una tv de 21” y una garrafa de 10 Kg.

Hizo la denuncia en Comisaría 6ta y no apuntó contra nadie en especial. La policía investiga estos dos casos.