Con mucha emoción, se inauguró la cooperativa de salud

Los trabajadores de la ex Clínica Cutral Co inauguraron el nuevo centro de salud recuperado en forma de cooperativa. Además anunciaron un centro de atención oncológica.

Esta mañana se inauguró la Cooperativa Creer Salud que formaron 13 ex trabajadores de la Clínica Cutral Co.

El acto contó con los trabajadores, médicos que apoyaron, el intendente José Rioseco y concejales de la ciudad.

El acto fue muy emotivo ya que los trabajadores estuvieron más de un año y medio a la deriva lograron abrir un nuevo centro de salud, además recordaron a los compañeros que ya no están.

El Dr Guillermo Di Stefano tomó la palabra y señaló que “el camino fue difícil de recorrer con muchas espinas, pero nunca bajamos los brazos y no nos sentimos vencidos ni aún vencidos”.

Además detalló que ahora se inauguran los consultorios, pero a futuro se van a agregar distintas especialidades médicas que beneficiarán a la gente de acá y del Norte Neuquino.

Un gran anunció realizado fue el de un centro oncológico que se habilitará a corto plazo y sería en el mes de mayo, “es una especialidad clave para la patología que padece la gente que debe recorrer varios kilómetros para ir a Neuquén y van a ser contenidos acá”.