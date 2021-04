300 dosis más para Cutral Co y Plaza Huincul

Hoy 300 personas más de estas localidades fueron convocadas para ser inoculadas con la vacuna contra Covid 19. En esta oportunidad, son mayores de 60 años.

Según manifestó Lía Alfaro, coordinadora de vacunación, se comenzó a recibir a aquellos mayores de 60 años que fueron previamente citados por teléfono a partir de las 9 hs. El operativo se realiza en el gimnasio municipal de Cutral Co y en el club Plaza Huincul.

Alfaro pidió nuevamente a aquellas personas que deseen vacunarse y no hayan recibido el llamado, que no se presenten en los lugares dispuestos para los operativos, porque no se manejan excedentes de vacunas.

Reiteró que las personas que quieren recibir una dosis de vacuna contra Covid 19, deben registrarse a través de la web del Ministerio de Salud de manera indefectible, y que tengan en cuenta que se trata de un acto voluntario.