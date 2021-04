La Policía advirtió que podría quedar sin combustible

Señalaron que tienen combustible para movilizarse, pero en unos días podría peligrar el trabajo de prevención.

Eduardo Bravo de la Dirección de Seguridad Interior fue consultado sobre la problemática generada por los cortes de ruta y el desabastecimiento de combustible.

El comisario manifestó que pueden circular los móviles por los reservorios que deben tener por ley las estaciones de servicio, “estamos con móviles en servicio gracias a la reserva que deben tener, pero se está resintiendo el servicio para autos particulares”.

De todas maneras advirtió que si la situación no cambia puede quedar en peligro el trabajo de prevención del delito, “de no mediar solución también quedaríamos sin combustible en la comarca, vamos a hacer los esfuerzos para que la gente no quede sin sistema de prevención”.