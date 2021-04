Carlos Quintriqueo se despegó del conflicto de salud de los autoconvocados y dijo que no asistirán a la mediación. Criticó a Gerez por tratar de ser “ministro de trabajo”.

El Secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, habló con FM Fuego y fue consultado sobre la mediación convocada por el Ministerio Publico Fiscal y manifestó que no serán parte

Para el gremialista la cuestión salarial ya que solucionada por las vías correspondientes y desconoció el reclamo de los autoconvocados de salud, “los autoconvocados verán como resolverán algo que es ajeno a nosotros, la cuestión salarial ya resolvió en los canales adecuados”.

También apuntó contra el Fiscal en Jefe de la Provincia, José Gerez, “o se convierte en el ministerio de trabajo o en el fiscal, se metió en calidad de fiscal en algo que no le corresponde y verá como lo resuelve”.

Por otro lado señaló que ATE respetó los mandatos y en Cutral Co se aprobó la oferta del 15% “los de Cutral Co trajeron el mandato, que después existan otros sectores no afiliados a ATE no es un tema nuestro”.