El Gobieno amenaza con cerrar exportaciones por la suba de precios en carne

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, advirtió que si continúan las subas de precios en carnes habría cierre de exportaciones. Sus dichos provocaron una inmediata reacción en la Federación Agraria Argentina, desde donde pidieron que se aclare el tema.

Español dijo que “hay incrementos de precios que, si seguimos viendo comportamientos especulativos, no nos temblará el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne”, y agregó: “esto tiene que tener un parate”. Actualmente el consumo de carnes bajó a los niveles del 2003 por su alto precio, según las consultoras privadas.

En el mismo sentido, el presidente Alberto Fernández se refirió a los aumentos de la carne, marcando que “son incomprensibles” y dijo que están trabajando para solucionar esas cuestiones. El mandatario había dicho que “el aumento se podría explicar por el precio internacional, pero también es cierto que trasladar ese precio internacional al precio interno no tiene mucha justificación”.

La reacción no se hizo esperar: desde la Federación Agraria Argentina (FAA), su presidente Carlos Achetoni, dijo que se pedirá una aclaración al Gobierno sobre si habrá o no un cierre de las exportaciones de carne vacuna. “Hay que despejar esta situación de posibilidades de cierre de exportaciones y aplicación de retenciones. Se da justo cuando los rendimientos que se están cosechando no son los adecuados y no impulsan a tener confianza para la nueva producción, agregó.