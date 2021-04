Petrolero jugará sin público

El Matador disputará su 1° partido como local en este Torneo Federal ante All Boys y hoy se conoció que no habrá público en los estadios del país.

Esta noche a las 21 en el Club Plaza El Matador jugará ante All Boys de La Pampa por su 6to juego en esta temporada del Torneo Federal de Básquet.

Petrolero solo ha disputado encuentros de visitante por lo que hoy iba a ser el reencuentro con su gente, pero esta mañana la organización definió que por los crecientes casos de Covid no se juegue con gente en ninguna de las sedes.

Desde el Club ya avisaron que el dinero de las entradas anticipadas se devolverá luego de comunicarse al 2995030103. El partido de Pérfora del domingo corre con la misma suerte y se jugará sin gente.

Petrolero viene de una racha complicada ya que solo pudo ganar un partido y espera empezar a levantar de local.