Desocupados se manifestaron en el Municipio

No dejaron ingresar a los empleados municipales pero luego fueron atendidos. Buscan trabajo en la industria petrolera.

Esta mañana desocupados se manifestaron en el portón de ingreso del Municipio de Cutral Co y no dejaron ingresar a los empleados.

Luego de recibir el compromiso de dialogo dejaron ingresar a los trabajadores municipales a su lugar de empleo.

El objetivo de los desocupados es recibir un compromiso de trabajo en la industria petrolera en las empresas que se desarrollan en el yacimiento El Mangrullo.