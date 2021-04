Una vecina denunció que su marido fue golpeado por la policía

Una vecina de Cutral Co, denunció públicamente que su esposo fue golpeado por la policía en el atardecer del domingo, y retenido en la comisaría VI sin motivo. El hombre está operado de las piernas por várices, y su esposa teme las consecuencias físicas que pudo haber dejado la golpiza.

Según contó a FM Fuego Jaquelin Martínez, su esposo fue cerca de las 20.30 del domingo en su auto –acompañado por sus hijos mellizos de 15 años- a dejar a un familiar que vive en Picún Leufú a la ruta 17, donde pasarían a buscarlo. El hombre escuchó disparos y giró para volver a su casa, en el barrio Pueblo Nuevo, cuando fue seguido y detenido por dos camionetas de la policía.

Siempre según el relato de la mujer, el hombre fue aprehendido por los agentes y llevado a la comisaría VI. Sus hijos fueron dejados a pie en la zona de chacras y debieron volver por sus medios a Cutral Co. Martínez relató que “lo sacan del auto y les explica que él no tiene nada que ver (con los disparos). Mi marido está operado por várices en las piernas, y empezaron a maltratarlo, incluso él les dijo que tenía este problema, le pegaron patadas en las piernas”.

La mujer agregó que “en la comisaría me negaron que lo hubiesen golpeado, preguntó por qué motivo lo mantenían detenido y le contestaron que por una infracción de tránsito. Recién venimos del hospital y está tirado en la cama, lo golpearon todo”. Indicó que se presentó en Tránsito de Plaza Huincul, pero que allí le pidieron el acta de infracción y el motivo por el que su esposo fue detenido, “pero a mí no me dieron nada”, dijo.