Esta semana quedará vacunado el 37 por ciento de la población objetivo de la provincia

Así lo aseguró el gobernador Gutiérrez, que además ratifico su compromiso de que la totalidad de las personas mayores de 60 años esté vacunada “antes de la llegada de los fríos intensos”. El operativo de vacunación continuará incluso durante la Semana Santa.

El gobernador Omar Gutiérrez aseguró que con las vacunas que llegaron a la provincia los últimos días más las que arribarán mañana, “podremos inmunizar contra el COVID-19 con la primera dosis al 37 de la población objetivo que se definió oportunamente”.

El mandatario precisó que “con las 4.800 vacunas que llegaron el viernes pasado, las 5.400 que arribaron anoche y otras 3.500 que recibiremos mañana, hay stock para seguir con este proceso continuo de vacunación hasta el jueves”. Indicó que para ese día estará vacunado el 37 por ciento de la población objetivo, que suma aproximadamente 178.000 personas.

“Ratifico mi compromiso personal e institucional de que la totalidad de personas mayores de 60 años de la provincia esté vacunada con la primera dosis antes de que lleguen los fríos intensos de mayo”, expresó Gutiérrez.

En este sentido, dio que “cuando nos llegue la parte proporcional de vacunas que fue a buscar hoy un avión de Aerolíneas Argentinas, seguiremos vacunando a partir del viernes, porque este operativo no se detiene en Semana Santa” y agregó que “si alguna persona no se encuentra en su localidad, lo volveremos a llamar, no significa que haya perdido su oportunidad de vacunarse”.

El gobernador explicó que si la llegada de vacunas se estabiliza en una vez por semana “estaríamos en condiciones de completar la vacunación de las personas mayores de 60 años entre el 15 y el 20 de abril”.

Gutiérrez recordó la importancia de vacunas a las personas mayores al precisar que “de las 1.212 personas que han fallecido hasta el momento en la provincia por coronavirus, el 24 por ciento son mayores de 80 años, el 29 por ciento tenía entre 70 y 79 años, el 27 por ciento entre 60 y 69 años, y casi el 13 de los fallecidos tenía entre 50 y 59 años”.