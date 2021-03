Rioseco: “El MPN no tuvo nunca una planificación”

El ex intendente de Cutral Co apuntó que el MPN viene “a los tumbos” gobernando la provincia y que es hora de un proyecto superador e integrador.

El referente del Frente Neuquino analizó la actualidad provincial y aseguró que trabaja en la consolidación de un proyecto colectivo para derrocar al MPN del gobierno, al cual calificó sus políticas como “agotadas y sin proyección”.

Ramón Rioseco analizó que: “Siempre hay que proyectar una ciudad a 50 años. Y lo que nosotros hicimos en Cutral Co es eso, sentar las bases de su crecimiento. Cuando algún día venga otro, tiene los cimientos para continuar hacia adelante con una ciudad que ya tiene un horizonte claro”.

“En cambio en la Provincia nunca paso eso, el MPN viene de tumbo en tumbo, y Neuquén nunca tuvo una planificación en serio de que Provincia queremos. Tenemos la bendición de tener petróleo y turismo y es la salvaguarda que tenemos los neuquinos. Pero no hay proyección”.

“Hoy hay super renta petrolera, tras que el petrolero superó los 70 dólares por barril. Es el momento de pensar la provincia, las localidades, las escuelas, las universidades. Es momento de pensar un proceso político de convivencia, de salud, de educación. Momento de pensar que cada neuquino tenga al menos luz gas y agua potable. Pero hoy no sucede, porque no hay planificación”, sostuvo.

“El petróleo está en un momento donde su precio va a seguir subiendo porque va a crecer la demanda. Y Vaca Muerta juega un rol importante en ese contexto, porque tiene recursos para 400 años. Y esto le da a Neuquén una posibilidad extraordinaria para convertirse en al mejor provincia del mundo. Pero lamentablemente está el MPN que ya se rifó todas las oportunidades que tuvo la provincia, mal gastan, administran mal, la provincia no crece, las localidades no crecen. Y no hay certezas de que no rifen también Vaca Muerta”.

“Creo en un proyecto colectivo que pueda transformar a la provincia del Neuquén, donde se sumen actores y partidos que estén dispuesto a enfrentar al modelo del MPN que está agotado, que es parte de la vieja política. Que está agotado en políticas, en visión, en proyectos. Si logramos construir ese movimiento, vamos a poder darle batalla”.

“Hay propios sectores internos al MPN que están cansados y enojados con su partido. Gutiérrez fracasó porque tiene las mismas ideas que quienes lo precedieron, que no avanza en educación, en salud pública, en infraestructura. Donde la plata solo la pone en la zona de Confluencia y en 60 años se olvidaron del interior, donde no hay asfaltos, no hay señal de celular, no hay servicios públicos. La gente toma tierras y no es culpa de ellos, es culpa del MPN que nunca tuvo políticas de tierras, y solo piensan en las tierras como negocio inmobiliario”.

Políticamente analizó: “Si no nos salimos de la grieta no vamos a ganar nunca en Neuquén. Porque ellos se acomodan a la grieta, la gestión pasada eran macristas, ahora son kirchneristas. Ellos se acomodan a todos los tiempos. Hay nombres en sus filas que fueron intendentes en las dictaduras, funcionarios y complices. Corradi, Sobisch, Sapag, entre otros.

“Lo que hay que saber es aprovechar los veranitos que el petróleo nos da cíclicamente, como ahora que el petróleo sube, y luego hay crisis internacionales donde el petróleo cae en su valor. Uno tiene que saber que cuando hay super renta hay que ahorrar y administrar bien, para luego poder sostenerse y continuar cuando al barril caiga a 30 dólares. Esos se logra dándole valor agregado en origen al recurso, en nuestro caso serían petroquímicas, fábrica de plásticos, parques industriales. Eso es tener ideas y horizontes claros con mirada planificada a largo plazo”.