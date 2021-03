Rioseco reclamó por mejoras en Ruta 17, un edificio para la EPET y más policías

El día de hoy se realizó un encuentro de intendentes y presidentes de comisiones fomento con el gabinete provincial en donde se discutieron las necesidades de las localidades.

El día de hoy se llevó adelante una reunión entre intendentes y presidentes de comisiones de fomento con integrantes del gabinete del gobierno provincial en la localidad de Piedra del Águila.

Rioseco valoró el espacio generado para discutir las necesidades de las localidades, “Es positivo poderse verse cara a cara con los distintos ministerios”. Y agregó: “Por ahí observamos que las comisiones de fomento son las más necesitadas y con mayores falencias, con respecto a falta de conectividad, asfalto y obras de infraestructura”.

El intendente de Cutral Co pidió por mejoramientos para la Ruta 17 ya que da conectividad con Picún Leufu y Piedra del Águila, pero no tuvo mucha respuesta por falta de presupuesto “Si no hay presupuesto para 20kms de ruta nos tenemos que ir”.

Destacó el mandatario que lo más importante de lo acordado fue para la comunidad educativa de la EPET 1, con un proyecto para una nueva escuela, el cual ya se terminó y ahora espera a una convocatoria a licitación. “Es un viejo anhelo que le permitirá ampliar la matrícula y brindar mejores servicios. Aun no se sabe si estará estipulada para el presupuesto provincial de esta temporada o la que viene”.

Por último, José Rioseco criticó la falta de efectivos policiales en la comarca petrolera. “La mayor defraudación que sentimos es que la Ministra Vanina Merlo nos manifestó que no hay disponibilidad de nuevos agentes. Pero aquí tenemos la Escuela de Oficiales que nos permite generarle nuevos agentes a la provincia, luego se los llevan a Confluencia pero no nos traen policías a la comarca”. Y añadió: “Incluso el intendente de Plaza Huincul aún no recibe agentes para el destacamento del barrio Otaño (inaugurado hace 3 años). Por ello pedí una reunión posterior con la Ministra y el Gobernador”.