Faltan obras y elementos para sanitizar en varias escuelas

La Secretaria General de ATEN Cutral Co contó que relevaron escuelas y varias no pueden comenzar con clases presenciales por faltas de obras y elementos de sanitización.

Viviana Sandoval, secretaria general de ATEN Cutral Co-Plaza Huincul dialogó con FM Fuego el día de hoy comentó que recorrieron todas las escuelas a una semana de la vuelta a clases.

La gremialista indicó que no todas las escuelas pudieron volver a las clases ya que faltan obras ya demás la adaptación de las escuelas con los elementos para la sanitización, “la vuelta no fue al 100 % en la localidad porque las condiciones no lo permitieron. Tuvimos algunas burbujas, pero en la mayoría se espera que se concreten las obras, que se instalen los elementos de sanitización que necesitamos los alumnos y los trabajadores de la educación”.

Entre las escuelas que no comenzaron están las de zonas rurales de La Amarga y el Chenque que están sin auxiliares de servicio, y la de Aguada Toledo que está en obra.

Otras escuelas como la 137, la 22, la 159 (que necesita obras en el techo porque la membrana estaba puesta al revés), y en la 334 están arreglando ventanas porque estaban soldadas para poder abrirlas y ventilar. Además hay problemas de calefacción.

Sandoval aseveró que mantienen el relevamiento actualizado para saber en qué situación está cada escuela, “estamos en permanente trabajo porque es la única manera de exigirle a los gobiernos que tenga las respuestas necesarias”.

Por otro lado dijo que no todos los docentes están vacunados contra el covid y esperan el llamado desde el sector salud.

Por último invitó a la comunidad en general a marchar el martes a las 16.30 desde la plazoleta Carlos Fuentealba hasta la torre de ingreso a Plaza Huincul a 15 años de la zona liberada en la que supuestos agremiados a UOCRA golpearon a los maestros durante el gobierno de Jorge Sobisch.