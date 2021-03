Memoria, Verdad y Justicia en Cutral Co

Este 24 de marzo se realizó el acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia organizado por las asociaciones de hijos de desaparecidos y ex presos políticos, y acompañado por la Municipalidad de Cutral Co. A 45 años del último golpe militar.

La ceremonia se llevó adelante en el Sitial de la Memoria ubicado frente al Hospital de Complejidad VI, y estuvo encabezada por la Asociación de Familiares, Detenidos, Desaparecidos de Cutral Co y Plaza Huincul, H.I.J.O.S Cutral Co y Plaza Huincul, y la Asociación de Ex Presos Políticos de Cutral Co y Plaza Huincul. Contó con la participación del Intendente Municipal José Rioseco, el parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco y las autoridades del Concejo Deliberante local.

En dicho acto se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa a la fecha que invita a “democratizar la Justicia para construir la Patria de todos”. Además se cumplió con la consigna propuesta por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de plantar un árbol en todas las latitudes de la Argentina para rememorar en ellos a los hijos y nietos que le fueron brutalmente arrebatados.

Luego de palabras alusivas a cargo de Pablo Hodola, hijo de desaparecidos, y Dora Seguel ex presa política, se realizó la nomenclatura de los 20 desaparecidos que la última dictadura militar le arrebató a la comarca petrolera.

Nómina de Desaparecidos de Cutral Co y Plaza Huincul:

• Manuel Jesús González

• Ricardo Omar Sapag

• José Delineo Méndez

• Miguel Ángel Pincheira

• Graciela Romero y Raul Metz, y su bebe de 7 meses

• Rodolfo Luis Marinoni

• Sirena Acuña

• Carlos Chaves

• Julio Isabelino Galarza

• Luis Oscar Hodola

• Arlene Seguel

• “Tito” Campos

• Horacio G. Giraldello Amabilia

• Oscar Rubén Abarzua

• Enrique Horacio Sapag

• Hugo Hisler

• Margarita Leticia Oliva