Gutiérrez se solidarizó con Cutral Co, tras los dichos de Pergolini

Los dichos del conductor radial Mario Pergolini, quien caracterizó a Cutral Co como una ciudad “sin identidad”, siguen generando repercusiones. Ahora el gobernador Omar Gutiérrez sumó su parecer sobre el tema y manifestó su solidaridad con localidad.

El mandatario, quien utiliza asiduamente las redes sociales para difundir las acciones de gobierno, ayer manifestó en un tweet: “reconozco a todos los cutralquenses que supieron forjar identidad e idiosincrasia. Conozco del esfuerzo y compromiso de cada uno de sus ciudadanos”.

Días atrás, Mario Pergolini dijo en el programa que conduce en radio Vorterix que Cutral Co es un pueblo “sin identidad”, mientras se refería a varias ciudades del interior del país. Sus dichos provocaron una avalancha de reproches e incluso desde el Concejo Deliberante de Cutral Co se lo invitó a conocer la ciudad y pedir disculpas. En relación al tema, el gobernador manifestó “me solidarizo con el pueblo y autoridades de Cutral Co. Una localidad con pasado, presente y futuro”.