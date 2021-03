Petroleros quieren cerrar la paritaria 2020 antes de tratar la 2021

Guillermo Pereyra afirmó que hace 14 meses que no tienen movilidad salarial y antes de buscar mejoras deben solucionar lo del año pasado.

En diálogo con FM Fuego el líder petrolero, Guillermo Pereyra, señaló que ya llevan tres reuniones con las empresas para destrabar el conflicto salarial, pero también buscan mejorar la paritaria del año pasado.

“No podemos cubrir una paritaria 2021 sino cerramos la del año pasado ya que no hemos recibido nada, solo sumas no remunerativas y reclamamos del año 2019 el 16 %. También los ítems remunerativos pasaron a ser no remunerativos y esto nos hace determinar el valor de las horas extras y recargos” detalló el Secretario General.

Pereyra redondeó que es un 30 % de recupero salarial del año anterior lo que pretenden y desde ahí empezar a tratar la paritaria 2021.

Acerca de la discusión con las empresas contó que pasaron a un cuarto intermedio pero pretenden respuestas certeras, “tuvimos reuniones los sindicatos regionales porque llevamos 3 mesas(una formal) y ninguna respuestas y esta semana se debe definir” dijo y agregó “estamos en buenas condiciones para hablar de los salarios que hace 14 meses que no se tocan”.