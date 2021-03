Faltan docentes y auxiliares en la escuela Nº 45 y hay falencias edilicias

La lluvia de los días pasados dejó al descubierto las numerosas filtraciones que hay en el edificio de la escuela primaria Nº 45, incluso con agua discurriendo por la instalación eléctrica, entre otras falencias de estructura. Se suma la falta de designación de docentes para varios grados, por lo que desde la dirección se adelantó que no se espera un regreso normal a las clases.

El director del establecimiento, Miguel Gómez, contó a Fuego FM que el problema del techo se arrastra desde hace varios años, y no se puede soslayar porque hay peligro de descargas eléctricas. También esperan la remodelación de los baños, limpieza de calefactores. “Tenemos una falta grande de docentes y auxiliares de servicios, porque no se han habilitado asambleas de cargos. No hay nombramientos y así no se puede empezar de manera presencial normalmente”, dijo el directivo.

A la escuela concurren 280 niños y según el directivo, en los próximos días serán pocos los que puedan volver a las aulas, si no se solucionan los problemas mas acuciantes.