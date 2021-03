Para Pergolini Cutral Co “no tiene identidad”

En un pasaje de su programa se refirió a las ciudades del sur y sentenció que son ciudades “armadas por algo” y qua carecen de identidad.

En un breve pasaje de su programa matutino en la radio Vorterix, la cual le pertenece, Mario Pergolini se refirió a ciudades del sur y puso de ejemplo a Cutral Co.

“Está la argentina súper linda que es casi toda y después está la otra que es la picante, fría, hostil, por como fuero hechas” dijo en tono Porteñocentrista.

Ejemplificó que las ciudades que nacieron por temas específicos (como puede ser el petróleo) carecen de identidad y son poco atractivas “cuando vas a Cutral Co, esos lugares que fueron hechos por algo, que fueron armados, son lugares que tienen poca identidad y son bastante fríos en su construcción. Primero hacen un barrio que lo hacen igual y hasta que le ponen onda pasan 40 años “.

El periodista que lo acompaña en el piso, Ignacio Corral, agregó “todas las casas iguales, todo con el mismo diseño, siempre hay la plaza central rodeada de barrio”.

Desconociendo un mínimo de la historia y actualidad de Cutral Co Pergolini agregó “como no tenés identidad no tenés gente que pinte cosas en las paredes, un arcoíris”, “no hay una cultura urbana” agregó Corral en tono condescendiente.

También se refirió a Comodoro Rivadavia “Vas a Comodoro Rivadavia y sentís que hace viento y todo es así de áspero, me parece bien si es una característica del lugar”.