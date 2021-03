En Plaza Huincul dicen que no pueden hacer nada con el olor a chanchería

A pesar de que en la localidad el olor proveniente de la granja de productos porcinos se siente con frecuencia y molesta bastante a los vecinos por ser desagradable e intenso, desde la Dirección de Medio Ambiente de Plaza Huincul dicen que no pueden hacer nada por resolver el problema, porque la fábrica se encuentra ubicada dentro del ejido cutralquense y también en terrenos fiscales.

En diálogo con Fuego FM, la directora de la dependencia, Carla Méndez, reconoció que desde el municipio de Plaza Huincul no pueden hacer nada por resolver el mal olor que arrastra el viento en ocasiones sobre la ciudad. “Lo que hemos hecho es redactar y elevar informes a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, porque esa empresa está asentada en un terreno que es mitad de ejido de Cutral Co, y el resto sobre terreno fiscal. Nosotros no podemos entrar ahí”.

La funcionaria dijo que Plaza Huincul sólo puede denunciar si hay derrames y entran en su ejido. La fábrica productora de porcinos y sus derivados se encuentra ubicada al sur de Cutral Co, en el campo. Los constantes cambios de vientos que se registran en esa zona desplazan los olores sobre ambas localidades, generando malestar e incomodidad a los vecinos.