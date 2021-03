Posibles tormentas y descenso de la temperatura, dice el pronóstico

Aunque ya desde el sábado pasado se anunciaban cambios en el clima agradable de marzo, la lluvia no llegó. Sin embargo la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas mantiene el aviso de posibles tormentas aisladas sobre la región, y una baja de temperatura el miércoles.

El martes se presentaría con nubosidad variable, con temperaturas que no superarían los 23 grados y viento moderado y no se descarta la inestabilidad que traería algún chaparrón. Ya el miércoles, con viento del sudeste, la temperatura no subiría de los 12 grados. Jueves y viernes aunque algunas nubes todavía pueden aparecer, se espera un clima agradable, con temperaturas máximas de 26 grados y poco viento.

La última semana del verano se despediría con días lindos, soleados y cálidos el sábado y el domingo.