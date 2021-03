Buscan más donantes de sangre para el Hospital

Desde el Sector Hemoterapia del Hospital local señalaron que necesitan más dadores de sangre, sobre todo +0 para abastecer el banco.

Desde que comenzó la pandemia de Covid 19 hace exactamente un año, la donación voluntaria de sangre cayó un 80 %.

Por este motivo solicitaron a los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul que se acerquen a donar sangre al Sector Hemoterapia del Hospital ya que es necesario abastecer el banco (sobre todo del facto +0).

Hace poco el sector Hemoterapia se hizo una campaña en Febrero con más de 20 donantes solidarios, pero no es suficiente para dar respuesta a la demanda de transfusiones.

Señalaron que los interesados pueden acercarse de lunes a viernes de 8.30 a 10 de la mañana al sector Hemoterapia, que se ubica en la zona de laboratorios. No hace falta ir en ayunas ya que se puede desayunar liviano sin lácteos. Asistir con DNI.

Indicaciones para donar sangre

Tener entre 18 y 65 años.

Peso mínimo 50 kg.

No estar enfermo el día que se acuda a la donación.

No haber padecido hepatitis tipo B o C, VIH-SIDA, sífilis, etc.

No haber recibido trasplantes de órganos.

No padecer epilepsia, tuberculosis, enfermedades severas del corazón o cáncer.

Mujeres, no estar embarazadas o lactando.

No haberse realizado tatoos o piercings en el último año.