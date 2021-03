Cutral Co sede del clasificatorio de Beach Vóley juvenil

Este fin de semana se disputará el clasificatorio al Norpatagónico de Beach Vóley para las categorías Sub 16 y Sub 18 en ambas ramas.

El Beach Vóley sigue pisando fuerte en Cutral Co ya que luego de las fechas del campeonato nacional y local, se realizará un clasificatorio juvenil.

Organizado por la Federación Neuquina de Vóley y la Subsecretaria de Deportes y Juventud de Cutral Co, será para las categorías Sub 16 y Sub de ambas ramas a disputarse el 13 y 14 de marzo en el Parque de la Ciudad.

Este torneo será clasificatorio para el Norpatagonico que se jugará los días 28 y 29 de marzo en Las Grutas.

Por más información comunicarse al 299 6 337 776. Aclararon que de acuerdo a los anotados se jugara 1 día o los 2 días.