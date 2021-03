Denunciaron al juez que trabajó en el caso de Guadalupe Curual

El Abogado Marcelo Velazco aseveró que por negligencia también es culpable del femicidio de Villa La Angostura.

Esta mañana se realizó el primer bloque de Omar Pérez en FM Fuego y fue entrevistado el abogado Marcelo Velazco, activista contra la violencia de género en Neuquén y que estuvo acompañando a familias de víctimas de casos graves.

Velazco señaló que para el en el femicidio de Guadalupe Curual de Villa la Angostura existió negligencia del Estado y de la Justicia y por eso apuntó contra el juez Jorge Videla, que luego del hecho renunció a su cargo.

Para el profesional el juez es culpable de la muerte de la joven de 21 años ya que presentó 4 denuncias previas y no se realizó nada “ Pedí que se lo investigue al juez multi fueros por homicidio imprudente y negligente. Por incumplimiento de funcionario público, homicidio culposo y por omisión de promoción de acción penal”.

Señaló que recibió cuestionamientos pero que el juez también es responsable “muchos me dicen que él no le causó la muerte, pero yo estoy convencido que él al no adoptar medidas pertinentes y al tener todos los indicios que la muerte iba a acontecer el propio juez le causó la muerte. El autor material es Bautista Quintriqueo, pero el juez también tuvo culpa”.

Para Velazco es hora de buscar un cambio de conducta en el poder judicial, “hasta qué punto no son participes necesarios no cometen delitos, incumplen las leyes por las que deben bregar, y por eso vamos a abrir caminos, poner límites de la categorizaciones del derecho penal y generar una disuasión en el poder judicial ya que debe existir compromiso, ingenio de los empleados judiciales ante estas situaciones. Deben perder el sueño y ver que pueden hacer para proteger a las mujeres que van a pedir ayuda”.