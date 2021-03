Se atrasó el juicio por el asesinato del policía Nahuelcar

Se postergó la audiencia de control de acusación contra los 5 acusados de asesinar al policía, ya que el defensor se tomó licencia. Es el mismo que fue secuestrado el pasado viernes en Zapala.

Esta mañana se postergó la audiencia de formulación de cargos contra los 5 acusados de asesinar al policía Luis Gabriel Nahuelcar el 1 de enero del 2020.

La razón por la cual se postergó la audiencia es porque uno de los defensores públicos es Pablo Méndez, que el pasado viernes fue secuestrado por uno de sus defendidos en Zapala por 10 horas. Luego de ser liberado se tomó una licencia y por eso la audiencia se postergó 30 días.

Los padres de Gabriel viajaron desde Zapala para la audiencia y se mostraron muy preocupados por la lentitud del proceso “están poniendo escusas para sacar adelante el juicio”.

Luis, el padre del policía asesinado manifestó que desde la Defensa no se mostraron a la altura “lo que me llama la atención es que existiendo tantos defensores que pasaron por la causa no puedan responder, es poco profesionales que no estuvieran a la altura porque es seguir jugando con nuestro sufrimiento”.

La madre de Gabriel recordó que su hijo fue asesinado en cumplimiento del deber, “mi hijo estaba trabajando, no estaba de fiesta, me parece lamentable que se esté dilatando esto”.

Dijo que están preocupados porque el juicio se atrase todavía más “el juicio se atrasará 30 días más con esto, iba a ser a finales de abril y ahora no sabemos”.