Video: Secuestrador se defendió y no liberará a nadie hasta conseguir sus pedidos

El secuestrador condenado por abuso, defendió su inocencia y dijo que no “negociará” ya que desistirá de su accionar cuando consiga las pruebas.

En un video que se difundió, el secuestrador Andrés Villar dijo que las personas secuestradas están en buen estado de salud pero dijo en tono amenazante “el Dr Méndez está bien y en la medida que la verdad se sepa nada va a cambiar”.

La negociadora habló con el sujeto y le informó que están cumpliendo con algunas de sus demandas, “ estamos accediendo a lo que nos pidió paulatinamente, la casa de sus padres está consignada, están los medios de prensa con alcance nacional y provincial , pedimos un gesto y que libere a la 2da persona que está adentro”.

Villar dijo que no va a negociar por lo que no liberará a ninguna de las dos personas secuestradas hasta que se consigan las pericias que demuestren su inocencia “no busco fama, yo estoy buscando la verdad de algo que me achacan, estuve con los plazos de la justicia y ahora es en cuestión de días me meten preso”.

Por último afirmó que está en condiciones de matar, “no soy un delincuente pero tengo la preparación ya que si tengo que matar a alguien puedo hacerlo”.