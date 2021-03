Compactarán vehículos secuestrados

Desde el Juzgado de Faltas de Cutral Co informaron que los autos secuestrados que estén hace varios años irán a compactación por lo que convocaron a sus dueños.

Esta mañana la Jueza de Faltas de Cutral Co, Anita Stempin, habló con FM Fuego y relató cómo fue agredida en un procedimiento por venta ilegal de alcohol.

Por otro lado informó que los autos que estén secuestrados hace varios años irán a compactación si los dueños no inician los trámites necesarios.

“Estuvimos en contacto con el sub Comisario Nuñez ya que hay muchos vehículos secuestrados bajo disposición del Juzgado de Faltas y si no son retirados deben ir a la compactación” relató la jueza.

Solicitó que quienes mantengan multas impagas se acerquen al Juzgado y se interioricen de los planes de pagos y puedan recuperar sus vehículos, “si tiene auto y los quiere recuperar vayan al Juzgado de faltas para hacer un plan de pagos, ver si les damos un plazo y que manifieste la voluntad de recuperar”.

Sobre el tiempo que lleva mandar a compactar un auto detalló “es un proceso que puede llevar de 3 a 6 meses si están hace más de 6 años, depende de hace cuánto esté el vehículo es el plazo que se le va a dar a la persona para completar los trámites”.

Con respecto a la agresión sufrida contó que el sábado asistió a una vivienda por un operativo con Bromatología y la policía sobre venta ilegal de alcohol. Fue en una vivienda en la que ya se había realizado operativos previamente y se había intimado a los propietarios a realizar la habilitación correspondiente, “la policía me hizo pasar para ver la cantidad de bebidas alcohólicas y la mujer me dijo que no ingresara, le explique que era mi trabajo y me arrojó dos jarras de agua fría”.