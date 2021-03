Hay cabalgata por la virgen de los Lagos, pero con protocolo

Este año particular, donde la pandemia marca la agenda, la tradicional cabalgata para adorar a la Virgen de los Lagos no será la excepción. La actividad se realizará el próximo 13 de marzo, aunque se prevé que el número de jinetes sea menor, y tras la misa que se desarrollará en Los Barreales, no habrán actividades sociales.

Domingo Alfaro, uno de los organizadores del evento que ya acumula trece años, comentó a Fuego FM que este año se observarán algunos protocolos para asegurar el distanciamiento social. Enfatizó que aquellos gauchos que quieran llegar hasta el lago Los Barreales con sus caballos, deberán organizar su propio traslado del animal para el regreso.

Y además, tras la misa que se hará el 13 de marzo a las 18 hs. al aire libre , no habrán actividades sociales. Los participantes que van de a caballo, saldrán a las 7 desde la Plaza Integración y la Virgen se llevará en auto, para pasar primero por la capilla de Sauzal Bonito antes de seguir viaje hasta el lago

Hoy a las 19hs. los organizadores se reunirán en la Plaza Italia del barrio Parque Este y brindarán información a quien lo requiera.