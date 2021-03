Garello, otro que repite temporada en Petrolero

Valentín Garello vuelve al Matador para disputar el Torneo Federal de Básquet y es la 5ta ficha confirmada.

Valentín Garello es el nuevo refuerzo confirmado para Petrolero para el Torneo Federal de Básquet que arrancará esta semana para los neuquinos.

El escolta de 23 años ya había jugado en la Liga Argentina y será una ficha de jerarquía para el Naranja en torneo como el Federal.

Garello señaló que el llamado de Sergio Bellandi fue fundamental para volver al club “La decisión de volver se fue dando en primera medida cuando hablé con el Checho y me comento que él iba a estar a cargo del equipo y que me quería volver a traer, yo a él lo conozco, y me gusta cómo se maneja. Otra cosa que me ayudo a terminar de decidir fue el llamado de la dirigencia comentándome que la idea de este año es mejorar cuestiones que el año pasado no fueron de la mejor manera”.

Hablando de sus expectativas el Escolta señaló “para esta temporada son sobre todo ser buen compañero, buena persona, y laburar con perfil bajo. En cuanto a las expectativas como equipo estoy seguro que vamos a dejar la vida en cada partido, después el torneo nos pondrá donde tendremos que estar. Por último, agradecer al club por confiar nuevamente en mí”.