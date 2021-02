Sobreseído de asesinato pide recuperar su vida

Daniel Silvera pidió recuperar su vida luego de estar involucrado en el brutal asesinato del ex policía Horacio Pañitrul. La familia de la víctima contestó sobre varios dichos.

Audio Silvera

Daniel Silvera, fue sobreseído por el asesinato de Horacio Pañitrul que recibió más de 230 puñaladas. El otro acusado Carrasco Rodrigo Leiva Carrasco que se encuentra detenido a la espera de ser internado en el Castro Rendón.

Silvera llamó a la radio y pidió recuperar su vida ya que jurídicamente no tiene responsabilidades en el asesinato, “los 7 meses presos fueron de terror, mi familia no pudo ayudar y los que estaban detenidos me dieron una mano”. Además se quejó del incendio de la vivienda de su hija por parte de vecinos.

Por su parte la esposa del ex policía asesinado, Yanet Muñoz, pidió aire para señalar que es mentira lo que dijo Silvera, que la víctima tenía problemas previos con Carrasco “la familia no tuvo problemas con ellos, los conocimos cuando tuvimos una audiencia en la justicia, a Silvera tampoco”.

También se despegó del incendio de la vivienda “no tuvimos nada que ver con el tema de su casa, no quemamos nada, estuve esa noche porque le dieron domiciliaria y salió a tomar sabiendo que no podía hacerlo, pero no participamos del incendio”.

La Mujer dijo que no siente que se haga justicia por Pañitrul, “la verdad que ya se olvidaron de mi marido, a este lo soltaron, el otro está preso y supuestamente debe estar internado y no le dieron importancia. Él era buena persona y porque no era nacido acá no le dieron importancia, no se merecía terminar así. Desde fiscalía no buscaron tanto y dejaron todo así nomás”.

Audio esposa Pañitrul