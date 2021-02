Usurparon un predio de Cutral Co porque no tienen donde vivir

Desde hace una semana tres mujeres usurpan el predio donde los Scouts realizaban sus actividades, el mismo se ubica en Lago Nonthue y Varvarco del Parque Oeste de Cutral Co.

Claudia Pichún, una de las mujeres, habló con FM Fuego y señaló que tiene 4 hijos y no ha recibido respuestas a sus reclamos por viviendas o terrenos, “estaba solicitando un terreno y usurpe la casa de los chicos Scout con mis nenes”.

La mujer aclaró que no desea que le regalen nada, sino que le den la oportunidad de pagar una casa “no quiero quedarme acá ni que me regalen nada, pero necesito que me ayuden yo si quiero puedo trabajar para pagar la vivienda”.

Agregó que está sola ya que no recibe ayuda del estado ni del padre de las criaturas, “recibí una ayuda de 5 mil pesos que no se hace nada con eso, no recibo la cuota alimentaria del padre, y las asignaciones porque él estaba en blanco en su trabajo y figura que vivimos en la misma casa”.