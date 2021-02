Descartan vacunaciones VIP en Neuquén

Eduardo Serer del Hospital de Complejidad Media afirmó que las vacunas anti Covid 19 llegan con el DNI y no hay posibilidad de darla a alguien que no es del grupo de riesgo.

Esta mañana el móvil de FM Fuego entrevistó al director del Hospital de Complejidad Media, Eduardo Serer por la vacunación anti Covid 19.

Sobre el escándalo que se vive a nivel nacional con la Vacunación VIP Serer afirmó que so no se da en Neuquén, “la vacunación se hace a través de la página provincial de salud, mandan la vacuna con el DNI de la persona y se cumple. En esta semana vamos a vacunas a menores de 80 a 75 años, vamos a llamar a 400 personas de Cutral Co y 220 de Plaza Huincul”.

Serer aseveró que la vacunación se hace en tiempo y forma “como se planificó desde provincia, que se queden tranquilos los ciudadanos que no hay vacunación VIP”.

Por otro lado le recomendó a los abuelos que se vacunaron con la primera dosis de la Sputnik V que se sigan cuidando, “Se tiene que seguir cuidando los abuelos, pero estamos conformes porque la gente hizo bien los deberes. La semana que viene llega la 2da dosis para la población”.