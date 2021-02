Petro presentó a su nuevo base

Ignacio Gerbaudo es la segunda ficha que el Matador presentó de cara al Torneo Federal de Básquet.

Ignacio Gerbaudo vestirá los colores de Petrolero en esta temporada del TFB para desempeñarse como base/escolta. Mide 1.79 m. y llega como una de las fichas U-23. Es el segundo jugador presentado ya que a fue anunciado Leo Catelotti.

El joven cordobés, nacido deportivamente en Deportivo Chañares de James Craik, tiene a pesar de su corta edad una vasta trayectoria en torneos nacionales, a los 15 años viajo en busca de profesionalismo a Bahiense del Norte, donde jugo la liga Juniors, y federal (2 temporadas). También formo parte del plantel de Huracán de San Javier (Santa Fe), 2 temporadas, para más tarde sumarse a Capuchinos de concordia todo en TFB, por último la temporada pasada jugo Liga Argentina en club Tomás Rocamora.

Ignacio Gerbaudo dio sus primeras impresiones del Matador, “En Petro me siento muy bien, estoy cómodo junto al equipo, parece un club muy familiar y eso me hace sentir como en casa. Estoy en la etapa donde voy conociendo a mis compañeros, y cuerpo técnico y adaptándome a lo que me piden en función al equipo”.