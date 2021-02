Vuelta a clases: Se harán las refacciones y tareas urgentes

Desde Obras Públicas de Provincia indicaron que se abocarán a realizar las obras urgentes, el desmalezamiento y combatir las plagas para que arranquen las clases.

Esta mañana dialogó con FM Fuego Roberto Deza, Sub-secretario de Obras Públicas, que detalló que se encuentran trabajando desde hace una semana en las escuelas de la comarca.

Agregó que ahora también se harán cargo de las reparaciones en escuelas de Cutral Co ya que el municipio decidió salirse del convenio.

“Cutral Co estaba incluido en el convenio de reparación de escuelas, pero el 26 de enero desde el municipio llamaron al Ministerio de Educación de Nación para comunicar que no seguían con las tareas, después vimos en las medios de prensa y para nosotros fue un golpe, estaban todos los intendentes trabajando y no nos queda otra alternativa de hacernos cargo” señaló Deza.

Deza dijo que durante la pandemia las escuelas permanecieron cerradas y no pudieron llevar adelante las reparaciones.

El funcionario explicó que arrancaron el lunes pasado a trabajar, “se dividió las 34 escuelas en 3 zonas y están trabajando tres empresas con la inspección nuestra”.

Deza aclaró que las obras externas y que no son prioritarias deberán esperar ya que van a hacer lo necesario para que comiencen las clases “tomamos nota de todo y vamos a hacer lo necesario para tener el agua potable, electricidad, cloacas bien, desmalezamiento, desratización para que el punto de visto edilicio esté funcionando. Lo exterior y reparación de veredas se arreglarán pero no ahora”.