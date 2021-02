Denuncian que traen soldadores de Salta y evitan a los locales

Desocupados cortaron el ingreso a una empresa de Cutral Co ya que afirmaron que trajeron mano de obra de Salta.

Esta mañana desocupados encabezados por Carlos Santana se manifestaron frente a una empresa del Parque Industrial de Cutral Co ya que denunciaron que traían mano de obra de afuera.

Desde la empresa decidieron cerrar las puertas y marcharse y Carlos Santana manifestó que quedaron a la espera de un llamado para hablar de ingresos laborales.

Santana denunció que no se respeta la ley de mano de obra local y trajeron a más de 30 personas de Salta que hacen trabajos que podría hacer cualquier ciudadano especializado de la comarca, “hablamos con el capataz y nos derivó con otra personas para que nos den otra respuestas. Esta empresa tiene su personal, sabemos que no los van a tomar a los locales, tienen una cuadrillas de soldadores de Salta que llegan con sus amoladores”.

Santana aclaró que “no es que no queremos que vengan, pedimos que le den prioridad a los locales”.

Agregó que los trabajadores de Salta son de UOCRA, “hablaron con Juan Carlos Levy, aún siendo locales no tenemos chances de trabajar en Añelo porque no nos deja Levy o no quieren a la gente de Cutral Co”.

Por otro lado adelantó que ya saben que se realizará una obra civil en el Mangrullo y traerán a trabajadores de la capital, “va a pasar lo mismo en el mangrullo, sabemos que hay un hotel alquilado para todo personal que llegará de afuera. Es una obra grande y ya vemos que estamos quedando afuera y todavía ni empezó”.