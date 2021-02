Huracán con 12 casos de Covid 19

El Globo debe visitar Cutral Co para jugar Copa Argentina, pero ya sabe que no contará con 12 jugadores porque deben estar aislados. No se postergaría el partido.

Huracán debe enfrentar a Estudiantes de San Luis dentro de una semana en Cutral CO, pero el equipo de Parque Patricios recibió malas noticias con el contagio de 12 jugadores de Covid 19.

Primero empezaron Renato Civelli y Norberto Briasco con síntomas y por eso se decidió romper la burbuja que mantenían para entrenar y volver a testear al plante. Eso arrojó que 10 futbolistas más tienen Covid 19 y deben estar 10 días aislados, por lo que se perderían el partido en Cutral Co.

Huracán ya suspendió un amistoso que tenía pactado con Talleres de Córdoba y mantiene los entrenamientos con quienes dieron negativo en los análisis.

Desde la organización de la Copa Argentina no verían con buenos ojos postergar el partido, por lo que el Globo tendría que llegar a la comarca con un plantel diezmado el miércoles 10 de febrero a las 17.10