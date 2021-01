Defensa Civil de las dos ciudades dan respuestas a vecinos

Ante las lluvias fuertes que se registran desde ayer a la tarde, varios vecinos requirieron ayuda.

Edith Covatti de Defensa Civil de Cutral Co señaló que están entregando nylon a las personas que necesiten por problemas de filtraciones en las techos de sus casas.

“Estamos entregando nylon desde esta mañana, no trabajamos de noche por la inseguridad ya que nos ha apedreado en el pasado. Eso no quita que no actuemos ante una emergencia” marcó la funcionaria.

También atienen a los turistas que pasan por Ruta 22 hacia la Cordillera “las visitas nos consultan por el estado de las rutas y nos vamos actualizando sobre el estado de los caminos, el clima o las distancias”.

Recordó que los que necesiten ayuda pueden llamar al 103, “es una línea gratuita y rotativa, hay que tener paciencia pero los van a atender”.

Rubén Karstan de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul manifestó que están trabajando en conjunto con Defensa Civil de esa ciudad para atender a los vecinos con problemas