Caparroz cargó contra Rioseco por su postura ante las clases

Ante la negativa de Cutral Co de hacerse cargo del mantenimiento de escuelas, el referente del MPN criticó al intendente por no colaborar con la educación.

El Municipio de Cutral Co sacó un comunicado al principio de esta semana en el que informó que no se haría cargo del mantenimiento escolar este año. Fundamentó esta decisión en que “se han realizado diversos reclamos ante el Consejo Provincial de Educación, los cuales hasta el momento no han tenido respuesta alguna”.

El que le salió al cruce fue el Diputado del MPN, Maximiliano Caparroz que a través de su perfil de Twitter escribió “El municipio de Cutral Co se jacta de tener superavit y no es capaz de invertir en educación, en concordancia con las políticas del gobierno nacional y provincial que si trabajan en conjunto en beneficio de todos los neuquinos”.

Agregó que le llamó la atención que se mostró en contra de una decisión del gobierno nacional por la vuelta a clases, “además resulta llamativo su oposición al inicio de clases presenciales, decisión consensuada con el Gobierno Nacional de su mismo espacio político. Cabe destacar que el ciclo lectivo 2021 fue aprobado y respaldado por unanimidad en el Consejo Provincial de Educación”.