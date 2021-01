Santy Frola empezó a entrenar en SOMISA

El base ex Petrolero ya arrancó su preparación para disputar el Torneo Federal de Básquet con el equipo de San Nicolás.

Santiago Frola ya arrancó la pretemporada con su nuevo equipo, SOMISA de San Nicolás, de cara a la zona bonaerense del Torneo Federal.

El jugador de la comarca habló con el medio diarioelnorte.com.ar y señaló que se siente muy cómodo con su nuevo club, “Me están tratando rebién, vengo todas las tardes al club y ya me di cuenta de que es un club muy acogedor. Me siento como si estuviera en casa”.

Acerca del plantel destacó que es muy interesante, “Hay jugadores muy buenos, de experiencia, de los que seguro voy a aprender mucho. Ese es un punto a favor, el hecho de llegar a un equipo que está armado, con jugadores que hace bastante que vienen jugando juntos”.

“Recién estamos arrancando, pero me di cuenta de que este es un equipo al que le gusta correr, le gusta jugar al contraataque y eso es algo que a mí me viene bien, porque me gusta ese estilo y además soy joven y me gusta correr”, agregó Frolita.

Foto y nota: diarioelnorte.com.ar