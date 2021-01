“La estrategia de vacunación se decide en Nación”

Pablo Rinaudo, director de la Zona Sanitaria V dio detalles de como siguen trabajando en la vacunación Anti-Covid. Dijo que en los próximos días dará una 2da dosis a personal de salud, y habló sobre la inscripción de mayores de 60 años.

Esta mañana el responsable de la Zona Sanitaria V, Pablo Rinaudo, habló con el móvil de FM Fuego sobre la vacunación contra el Covid 19.

Sobre los procesos para vacunar a los profesionales de salud según el trabajo que hacen sostuvo, “toda la estrategia de vacunación se decide a nivel nacional, la 1era etapa era para el personal de salud en todo el país y se fue seleccionando a los grupos según el grado de exposición al virus. Por esto en Cutral Co Mañana le damos la 2da dosis de los segundos 100 que se vacunaron”.

Detalló que ya se vacunaron 200 personas entre personal de salud pública y personal del sanatorio y que faltarían menos de 700 “entre Cutral Co y Plaza Huincul son 950 personas que trabajan en salud entre el privado y el público pero no todos quieren vacunarse, no le interesa en este momento o en esta etapa entonces son menos”.

También dijo que hay trabajadores de maestranza y personal administrativo que no fue vacunado “falta mucho personal y toda la Zona Sanitaria V porque no nos tocó todavía”.

Sobre la inscripción de civiles mayores de 60 años aclaró que no es que se saca un turno, sino que esto sirve para la logística, “al anotarse en la página no es que se está sacando un turno, si no es para tener una idea de cuantas vacunas harían falta en la localidad, entre grupos de riesgo, gente de más de 65 años, personal docente, fuerzas policiales y civiles serían en total 13 mil personas”.

Rinaudo agregó que una vez que se hace el trabajo desde nación envían todo “nosotros no tomamos la decisión de a quien vacunar, seguimos listados ya que las vacunas vienen con nombre y apellido”.

Además adelantó que ya vienen trabajando en lo que va a ser la vacunación masiva “se está trabajando mucho en cada zona sanitaria sobre la vacunación masiva, se ven las locaciones porque se va a salir del Hospital. En la comarca se vieron El Club Plaza y el Gimnasio Municipal, porque se necesitan lugares grandes con grupos electrógenos y dos freezers”.