Remarcaron a cultos que respeten protocolos

El día de ayer el Municipio de Cutral Co se reunió con integrantes de cultos e iglesias y les indicaron que deben respetarse los protocolos o serán suspendidos.

Carolina Alarcón, Secretaría del área Mujer, Diversidad y Religión, contó que el día de ayer tuvieron una reunión con 24 representantes de iglesias y cultos.

En la reunión se hizo hincapié en que los cultos debían respetar el protocolo para funcionar, ya que en las semanas anteriores no lo hicieron y se registraron varios casos de Covid en estos lugares, “algunas iglesias incumplieron los protocolos y se registraron fallecidos de iglesias evangélicas y hay internados de las dos ciudades”.

Alarcón manifestó que eso se trató ayer y existió un mea culpa de las iglesias “fue satisfactorio, muchos se disculparon ante la sociedad por el comportamiento”.

La funcionaria aseveró que los cultos que no cumplan con lo pactado, serán suspendidos “la capacidad de todos los templos es del 40 % de los metros cuadrados y siempre con ventilación, no pueden sacarse el barbijo, no compartir mates. Deben funcionar desde las 6 a las 23 y de lunes a sábado y los domingos hasta las 14”.

Alarcón agregó que “no tenemos poder de policía para inspeccionar, si vamos a visitarlos en la medidas que podamos, pero la responsabilidad es de ellos que ya asumieron”.