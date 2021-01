Vecinos se organizan para reclamar por la falta de agua

Residentes en la Colonia 21 de Septiembre y de Villa El Puestero se reunirán para definir medidas y reclamar por la falta de agua potable y en algunos casos también por las conexiones de energía eléctrica.

Jorge es uno de los vecinos autoconvocados y en dialogo con el móvil de esta radio comentó “nuestra lucha es por agua, energía, gas y red cloacal. La idea es convocar a todos los vecinos para reunir fuerza y que el Ejecutivo escuche nuestro reclamo”.

En Colonia 21 de Septiembre son unas quince familias las que ya están viviendo ahí y en el caso de Villa el Puestero son alrededor de 70 las viviendas familiares ocupadas. Todas padecen las falta de servicios.

Rodrigo es otro de los vecinos que apoya la idea de reunirse para buscar respuestas de manera conjunta. “Yo tengo todo pagado y todavía no me conectan el agua” dijo indignado. El vecino invitó a todos los que quieran participar se acerquen para comentar su problemática en particular, compartir propuestas e iniciar acciones para lograr respuestas.

La reunión será el sábado a las 17 horas, en el predio de la Colonia 21 de Septiembre que se encuentra detrás de la chacra del señor Vaidanoff.