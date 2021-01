COPELCO: Nuevas Recomendaciones ante Tormentas Eléctricas

Los rayos son desplazamientos naturales de electricidad que ocurren durante las tormentas eléctricas, en las que también suele haber lluvias intensas, vientos fuertes, probabilidad de granizo, etc. Los rayos pueden aparecer dentro de una nube, entre ellas o caer en la tierra.

Al desplazarse en el aire, un rayo alcanza cerca de 30 000 °C en fracciones de segundo, lo que causa que el aire caliente se expanda rápidamente provocando una “onda de choque” que nosotros percibimos como un trueno.

Aunque se estima que sólo el 20% de los rayos va a dar al suelo, las personas que son alcanzadas por un rayo pueden tener graves daños a la salud, como parálisis, quemaduras, dolor de cabeza intenso, pérdida de la memoria y audición, e incluso la muerte.

Es por esto que ante tormentas eléctricas como la que percibida el fin de semana en la provincia, Copelco recomienda a sus asociados:

Para aquellos que se encuentran en los barrios Altos: Monte Hermoso, Filli dei Norte, Filli dei Sur, Villa El Puestero, Colonia 2 de Abril y Colonia 21 de Septiembre de Cutral-Có, Zona de Chacras y Barrio Norte de Plaza Huincul:

• No correr en espacios abiertos ni acostarse en el piso;

• Mantenerse alejado de postes eléctricos, antenas y elementos metálicos;

• No utilizar paraguas con punta de metal;

• No refugiarse debajo de los árboles;

• Colocarse en cuclillas con los pies juntos, la cabeza entre las piernas;

• Refugiarse en el interior de algún vehículo (es seguro por sus neumáticos);

Para el resto de la población:

• Mantenerse alejado de postes eléctricos, columnas de Alumbrado Público, antenas y elementos metálicos;

• Evitar el contacto con el agua;

• Cerrar puertas y ventanas para evitar circulación del aire;

• Desconectar todos los aparatos eléctricos;

En caso de encontrarse con postes caídos o por caer o líneas eléctricas en el suelo, no los toque. Éstos pueden estar aún energizados. Llame inmediatamente al 114, 4961182, o informe a Defensa Civil (103).

Consulte periódicamente los pronósticos climáticos (AIC, Meteored, Wind Guru, infoclima, servicio meteorológico nacional, etc). Infórmese de los lugares de la vivienda más seguros y de los métodos de prevención. Al prestarle auxilio una persona alcanzada por un rayo, sin latido y sin respiración, aplique RCP (reanimación cardiopulmonar) de inmediato. Si recupera el pulso y no la respiración seguir con el insuflado hasta tanto desaparezca la parálisis. Llame al servicio de Emergencias médicas (107) de forma inmediata.