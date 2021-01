Sejun a la espera de la mesa de discusión salarial

El gremio de trabajadores judiciales aguarda el 3 de febrero, fecha fijada para un primer encuentro entre las partes donde se dará inicio a la discusión para acordar el ajuste de haberes y otras cuestiones vinculadas con la modalidad laboral.

Los reclamos impulsados por el gremio tienen relación principalmente con la recuperación salarial y con la regulación del teletrabajo. Ante los pedidos formulados el Tribunal Superior de Justicia plantea que no cuenta con los recursos para responder en lo inmediato a lo pretendido pero si ofreció un bono de 15 mil pesos para compensar a todos los trabajadores judiciales.

El referente gremial Héctor Andrés señaló que “nosotros no nos oponemos a la modalidad del teletrabajo pero si pretendemos que se regule y proteja a los trabajadores. Y el otro tema es que el TSJ promete el bono pero no es que esa suma queda fija en el sueldo sino que se paga por única vez y eso no resulta suficiente. El salario sigue siendo el mismo”.