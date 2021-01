La falta de insumos complica la atención en el Registro Civil

Así lo hicieron saber vecinos que se acercaron a las oficinas de Cutral Co y no lograron concretar los trámites necesarios debido a que en el Registro no cuentan con toner para imprimir los formularios.

Una de las personas perjudicadas por la situación comentó a la producción de este medio que “fui al Registro Civil a buscar una copia de mi partida de nacimiento, documentación que me exigen presentar para la inscripción a la universidad. Después de esperar afuera 30 minutos a que alguien me atendiera, me informaron que no podrían atender mi pedido porque no tienen toner para la impresora”. El joven cuestiono el perder la posibilidad de cumplir con el trámite en la universidad por la falta de insumos necesarios para la función que el Registro cumple.

Este es solo un caso referido en las últimas horas pero desde hace semanas el mensajero de la radio recibe consultas respecto a esta situación irregular que complica a muchos vecinos de esta ciudad.