Ford prometió renovar la F-100 del Pulpero

Cristian Firmapaz habló con FM Fuego y contó que desde Ford se ofrecieron poner su camioneta a nueva. Tiene problemas para hacer la transferencia.

Esta mañana habló con FM Fuego Cristian Firmapaz, el pulpero de San Antonio que se hizo famoso por pasar con su Ford F-100 sobre las olas y la arena, mientras que otras camionetas modernas no podían ir por el mismo camino.

El video de la vieja F-100 recorriendo el terreno complicado se hizo viral y se comenzó una campaña para que Ford le regale un vehículo nuevo al hombre.

Cristian que recoge leña y vive en el verano de la caza de pulpo en la costa de Río Negro relató a FM Fuego que se comunicaron desde Ford para ofrecerle la renovación a cero de su camioneta “Se comunicaron conmigo y me dijeron que la quieren restaurar a la camioneta”.

El problema para el pulpero es que hace años compró la camioneta pero no tiene la transferencia y no conoce al dueño original, “mi camioneta no está transferida y no sé quién es el dueño, no si estará vivo o no. Ellos me contactaron con un gestor y van a ver que van a hacer y no me aseguraron mucho”.

El trabajador dijo que tiene familia y que trabajan para vivir día a día por la complicada situación económica, pero valoró la fiel que es su camioneta F-100, “hasta ahora no me ha dejado a pata, tiene detalles mínimos que uno lo puede solucionar cuando sale a la ruta”.