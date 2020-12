El Senado aprobó la legalización del aborto impulsada por el Gobierno

Fue por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, en una votación menos ajustada que lo que se preveía. Fue clave el apoyo de 5 legisladores que no se habían expresado públicamente.

Rodeados por miles de manifestantes en vigilia afuera del Congreso, los senadores marcaron un hito en la historia: definieron que el aborto, hasta la semana 14, será legal en el país. El proyecto del poder Ejecutivo fue sancionado por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, en una sesión que se extendió por 12 horas y tuvo sorpresas hasta el final.

Desde los palcos, un puñado de ministros nacionales; el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa; y Máximo Kirchner, presenciaron la votación, luego de haber mantenido una reunión de más de una hora con la presidenta de la Cámara, Cristina Kirchner.

Si bien entrada la noche los 38 avales estaban garantizados, sobre el final la diferencia se amplió a nueve votos.

Hubo cuatro “celestes” ausentes. ​Dos de ellos estaban contemplados: el tucumano José Alperovich, en licencia acusado por violación, y Carlos Menem, internado hace dos semanas.

Pero tampoco estuvieron conectados a la hora de votar el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y María Clara Vega (Juntos por el Cambio). A su vez, el jujeño oficialista Guillermo Snopek, que en 2018 también había votado en contra, esta vez se abstuvo.

Al igual que en 2018, el debate abrió aguas transversalmente. Por eso, hubo dos discursos de cierre por cada bloque: uno en representación de la postura a favor y otro en contra.

El jefe del Frente de Todos y “capitán” de los celestes, José Mayans, fue uno de los más duros: “Tienen derecho a que se les respete la vida. No tienen voz y es el Estado el responsable de hacerlo. Para el niño deseado todo. Para el no deseado, ni justicia. Es la pena de muerte. El Estado no se puede desentender y decir ‘hacé lo que quieras, si querés matalo, si querés no lo mates'”, sentenció.

La neuquina Lucila Crexell (MPN) -quien se abstuvo en la votación de 2018 y estaba sumida en un estricto silencio- confirmó su apoyo. “No cambié mis creencias personales, cambié el enfoque en el cual entiendo que debe ser abordado”, aseguró.