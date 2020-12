El Torneo Federal de Básquet tiene fecha

Será el 5 de febrero y la fecha de pre-inscripción es el 10 de enero. Pérfora está en duda por la deuda que mantiene con los jugadores.

La Confederación Argentina de Básquet dio a conocer la fecha de reinició del Torneo Federal de Básquet que luego de la suspensión de marzo, se quedó sin actividad.

La CABB informó que el arranque del Torneo será el 5 de febrero y especificó se realizará una preinscripción hasta el 8 de enero de 2021 pero la inscripción final debe realizarse antes del 20 de enero de 2021.

El valor de la inscripción será de 100.000 pesos, a pagar en dos cuotas, la primera en el momento de la inscripción definitiva. Los equipos de Liga de Desarrollo que se integren al torneo pagarán el 50% del valor de inscripción.

Además se detalló que si los clubes quieren jugar con público los que autorizarán o no serán las autoridades provinciales y municipales.

Uno de los puntos de conflicto fue la conformación de las fichas mayores y se determinó que el plantel será así: 6 jugadores mayores libres; 1 U-23 y 3 U-21.

El Club Pérfora no puede terminar de cerrar la temporada pasada y pagarle lo adeudado a los jugadores ya que el gobierno provincial no le abona los aportes comprometidos desde septiembre del 2019. Por este motivo la participación del Verde no está asegurada en el 2021.