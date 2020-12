Suspendieron la Fiesta de San Sebastián

La tradicional celebración que cada año tiene lugar en el norte neuquino fue suspendida. La decisión se fundamenta en una acción tendiente a evitar contagio masivo de coronavirus.

Desde el comité de emergencia de Las Ovejas se aseguró que el hospital local no está preparado ante un posible brote de contagios de Covid-19 y por este motivo se definió suspender la fiesta religiosa que estaba previsto esta edición se llevara a cabo entre el 11 y el 20 de enero 2021.

En un comunicado firmado por el jefe comunal Vicente Godoy se explica que el centro de salud local no es de alta complejidad y por lo tanto no reúne las condiciones sanitarias ante un brote masivo de contagios. Por otra parte, ante una posible concurrencia masiva de personas, la localidad no cuenta con el recurso humano especializado de las instituciones para realizar las desinfecciones, los controles sobre ruta 43, como así tampoco se poseen espacios públicos de uso masivo.