Padres de egresados de EPET 1 molesto por colación virtual

Que triste año y triste culminación de estudios de [email protected] estudiantes de la Epet Nº 1, esa escuela que siempre se llenó la boca la ciudad de decir que prestigiosa…

Hoy debo decir que es vergonzosa la conducción de dicha institución, no dando posibilidad alguna de que los egresados tengan su colación, cual ya se demostró que si se puede hacer. En una oportunidad se le pregunto al señor BEROISA y el respondió que no iban a hacer nada, por no lo creían necesario. De verdad pueden dar una respuesta así? La escuela EPET 1 falta de empatía, y notablemente pocas ganas de trabajar, me apena y me da vergüenza decir , que parte de mí familia pertenece a dicha institución.

El 17 de diciembre quieren hacer la colación virtual, saben realmente cual es la conexión de cada egresado? Saben que si hay viento no hay internet, saben que no todos tienen internet y solo cuentan con datos móviles, saben de verdad en la situación que se encuentra cada familia? No, no lo saben, pero esto sucede porque ningún [email protected] de los directivos egresa, saben cómo se llama eso FALTA DE EMPATÍA.

Grupo de padres de Epet 1