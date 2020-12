Iril: “La pandemia todo lo tapa”

Mediante un comunicado que lleva como título “Raspando la olla del Ente”, el concejal Gustavo iril manifestó su desacuerdo con las intenciones que el Ejecutivo de Huincul tiene para con fondos provenientes del ENIM.

En el escrito el edil compara el destino que el municipio de Cutral Co da a los aportes con el uso que pretende hacer de los mismos Plaza Huincul. “Cutral Co sacó, de manera discutible (no retornable) 100 millones al Enim: 40 para el troncal cloacal norte y 60 para la primera etapa del pluvioalivional. Con eso demuestra la importancia que le da a esa obra para la comarca. Huincul tomo la misma cantidad: 40 para el troncal cloacal norte y como no sabe que hacer con el resto, abre dos calles en el parque industrial y asfaltaría la calle 9 de julio para empezar a parecernos al vecino y que el contraste no sea tan visible” enfatiza.

En el mismo comunicado, Iril se pregunta ¿Cuántos serán los puestos laborales que se generaran con la obra de asfalto? y a modo de respuesta indica “200 millones de dudas”.

“Terminamos otro año sin grandes cambios en Plaza Huincul, poco para destacar” concluye.